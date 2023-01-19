В 37 школах Береговского района на Закарпатье секретариат уполномоченного по защите государственного языка не обнаружил ни одного класса, в котором обучение проходило только на государственном языке.

Об этом сообщают на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

В 2022 году в школах Береговского района проводили государственную проверку, где выявили определенные недостатки и нарушения действующего законодательства относительно преподавания там на украинском языке.

Стало известно, что из 108 школ, где есть классы с венгерским языком обучения рядом с государственным, в 37 нет ни одного класса, в которых занятия проводили бы только на украинском.

Омбудсмен отмечает, что действующим законодательством не предусмотрено обучение в школах на языке национального меньшинства.

Закон требует создания отдельных классов или групп с обучением языку национального меньшинства наряду с государственным.

В таких классах объем учебного времени изучаемых государственным языком должен постепенно увеличиваться от 20% в 5-м классе до 60% в старшей школе.

После проверки обнаружили, что вопреки законодательству, в Береговском районе действуют 4 школы, официальные полные названия которых содержат слова «с венгерским языком обучения».

При этом руководство одной из школ сообщило, что во всех классах предметы преподаются одновременно на 2 языках: 70% – на венгерском, 30% – на украинском.

Такая форма обучения противоречит действующему законодательству, в частности, положениям части шестой статьи 5 Закона Украины «О полном общем среднем образовании».

После проверки также было обнаружено, что в отдельных актах Министерства образования и науки Украины, вопреки законодательству, применяются определения «школы с венгерским языком обучения».

Это создает основания для нарушения школами норм законодательства о государственном языке. Как следствие, дети, являющиеся представителями национального меньшинства, могут дискриминировать других учеников, отметили у омбудсмена.

По результатам государственного контроля составил соответствующий акт с рекомендациями устранить выявленные недостатки.

Напомним, в Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный «запрограммировать» школьников на враждебное отношение к Украине.