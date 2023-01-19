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В Эстонии запускают приложение mRiik на базе украинской «Дії» — украинские власти поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном своего приложения.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
— Одна из самых диджитализированных стран мира занимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг, — прокомментировал глава ведомства.
Михаил Федоров рассказал, что впервые попал в Эстонию в 2019 году, тогда еще в статусе советника президента Владимира Зеленского. Там он изучал опыт цифровизации. И добавил: «Многое удивлялся, записывал, чтобы потом внедрить в Украине. Это вдохновило».
Министр отметил, что за три года команда Минцифры переформатировала процессы в сфере государственных услуг. Каждый гражданин в несколько натисков может получить самые популярные сервисы – без очередей, сбора бумажек и другой бюрократии.
— Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны. Поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном нашего приложения. В феврале mRiik запускается для тестировщиков. Полноценный запуск планируется на середину 2023 года, – рассказал Михаил Федоров.
Напомним, банк monobank выходит на польский рынок . Там уже открыли предварительный заказ.
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В Эстонии запускают приложение mRiik на базе украинской «Дії» — украинские власти поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном своего приложения.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
— Одна из самых диджитализированных стран мира занимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг, — прокомментировал глава ведомства.
Михаил Федоров рассказал, что впервые попал в Эстонию в 2019 году, тогда еще в статусе советника президента Владимира Зеленского. Там он изучал опыт цифровизации. И добавил: «Многое удивлялся, записывал, чтобы потом внедрить в Украине. Это вдохновило».
Министр отметил, что за три года команда Минцифры переформатировала процессы в сфере государственных услуг. Каждый гражданин в несколько натисков может получить самые популярные сервисы – без очередей, сбора бумажек и другой бюрократии.
— Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны. Поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном нашего приложения. В феврале mRiik запускается для тестировщиков. Полноценный запуск планируется на середину 2023 года, – рассказал Михаил Федоров.
Напомним, банк monobank выходит на польский рынок . Там уже открыли предварительный заказ.