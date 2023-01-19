В Черном море по состоянию на утро 19 января русская армия держит 11 боевых кораблей. Накануне сообщалось о 16 кораблях.

Об этом сообщает в четверг оперативное командование «Юг».

— Несмотря на мощный шторм, враг продолжает держать значительную корабельную группировку в Черном море. Из одиннадцати боевых кораблей – шесть ракетоносителей, среди которых два подводных. Суммарный залп «Калибров» может быть до 40 ракет, говорится в сообщении.

Напомним, высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов . На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.