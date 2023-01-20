После захвата Афганистана талибами головы манекенов в магазинах женской одежды в Кабуле стали заворачиваться в тканевые мешки или в черные пластиковые пакеты.

Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что поначалу талибы хотели, чтобы манекены стояли без голов. По данным местных СМИ, вскоре после захвата власти в августе 2021 года Министерство добродетели Талибана постановило, что все манекены необходимо убрать с витрин магазинов или снять с них головы. Приказ базировался на толковании талибами норм ислама, запрещающих статуи и изображения человеческой формы, поскольку им можно поклоняться как идолам.

Несмотря на это, некоторые магазины начали жаловаться, что не смогут должным образом выставить свою одежду, или на то, что им придется повредить ценные манекены. Талибам пришлось изменить свой приказ и разрешить владельцам магазинов закрывать головы манекенов.

Напомним, власти Ирана заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. На этот шаг власти решили пойти из-за вспыхнувших в сентябре протетов, которые до сих пор не утихают.