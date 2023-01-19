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Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали боевую работу по оккупантам из ракетных систем залпового огня.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
— Если российские террористы думают, что мы сможем им простить и забыть обстрелы украинских мирных городов, жилых домов, школ, они глубоко ошибаются. Мы помним. Мы будем помнить все преступления русской армии. Каждая наша пуля, мина, каждый снаряд – это напоминание им, что мы помним. Отомстим за каждого и каждую! Раздадим сполна! – прокомментировали морские пехотинцы.
Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали боевую работу по оккупантам из ракетных систем залпового огня.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
— Если российские террористы думают, что мы сможем им простить и забыть обстрелы украинских мирных городов, жилых домов, школ, они глубоко ошибаются. Мы помним. Мы будем помнить все преступления русской армии. Каждая наша пуля, мина, каждый снаряд – это напоминание им, что мы помним. Отомстим за каждого и каждую! Раздадим сполна! – прокомментировали морские пехотинцы.
Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.