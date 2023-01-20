Финляндия не включила танки Leopard 2 в крупнейший пакет помощи для Украины. Решения по ним будут приниматься отдельно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Из того, что я могу сообщить, этот пакет не включает танки Leopard 2... В него входит тяжелое вооружение и боеприпасы», — заявил специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пюннонен.

Пюннонен отметил, что у Финляндии около 200 единиц Leopard 2. Решение по их передаче ВСУ будет приниматься отдельно по итогам координации с союзниками на авиабазе «Рамштайн».

Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.