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Финляндия не включила танки Leopard 2 в крупнейший пакет помощи для Украины. Решения по ним будут приниматься отдельно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«Из того, что я могу сообщить, этот пакет не включает танки Leopard 2... В него входит тяжелое вооружение и боеприпасы», — заявил специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пюннонен.
Пюннонен отметил, что у Финляндии около 200 единиц Leopard 2. Решение по их передаче ВСУ будет приниматься отдельно по итогам координации с союзниками на авиабазе «Рамштайн».
Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.
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Финляндия не включила танки Leopard 2 в крупнейший пакет помощи для Украины. Решения по ним будут приниматься отдельно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«Из того, что я могу сообщить, этот пакет не включает танки Leopard 2... В него входит тяжелое вооружение и боеприпасы», — заявил специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пюннонен.
Пюннонен отметил, что у Финляндии около 200 единиц Leopard 2. Решение по их передаче ВСУ будет приниматься отдельно по итогам координации с союзниками на авиабазе «Рамштайн».
Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.