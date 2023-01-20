Россия продолжает сохранять в Черном море свою корабельную группировку почти в том же составе, что было раньше, поэтому угроза ракетных ударов высока.

Об этом сообщает Укринформ.

— Наличие корабельной группировки свидетельствует об готовности россиян к нанесению ракетного удара. Будет ли он точечный или массированный, это будет зависеть от стратегии врага, – сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В то же время, она заметила, что военные заметили некоторую ротацию корабельно-катерного состава. Это связано со штормом. Но ракетоносители остаются на месте. Среди ракетоносителей есть две подлодки. Это говорит о том, что пуск с них несколько усложняет обнаружение ПВО самого момента старта этих ракет.

Она заметила, что не следует игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов. На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.