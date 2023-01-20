Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения в перечень были внесены из-за соответствующего указа МинТОТ.

— Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Этот приказ Минреинтеграции был зарегистрирован Министерством юстиции Украины 16 января 2023 года, говорится в сообщении прессслужбы.

В министерстве напомнили, что они утверждают приказ по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций.

Ранее аналитики ISW заявили, что риск повторного вторжения РФ в Украину из Беларуси оценивается как низкий, но возможный. Прямое участие Минска в войне очень маловероятно.