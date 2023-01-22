Президент Владимир Зеленский, говоря о прощании с погибшими в Броварах представителями МВД, заявил, что военное время уносит светлых людей.

Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

Обращение президента 21 января было короче обычного. Он отметил, что не хочет говорить долго и хочет сказать только об одном.

— Сегодня произошло прощание с теми, чья жизнь унесла катастрофа вертолета в Броварах. Денис Монастырский, его коллеги из министерства: Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко, Николай Анацкий, Андрей Маринченко… Ребята из экипажа: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов… Женщина и ребенок, которые утром просто шли в ребенок … Мама Елена, дочь Милана Пономаренко. …Денис был профессиональным, настоящим человеком, именно таким, каким и следует быть министру внутренних дел. Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь, – сказал Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев почувствовать, «сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время».

— Светлая память всем, чья жизнь унесла эта война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Мы делаем все, чтобы выгнать эту войну из нашей земли, – сказал Зеленский.

В субботу президент Владимир Зеленский с супругой, премьер Денис Шмигаль и другие чиновники приняли участие в церемонии прощания с руководителями и работниками МВД, погибшими в результате падения вертолета в Броварах.