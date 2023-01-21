В субботу, 21 января, в Национальном центре «Украинский дом» в Киеве состоялось прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибшими при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Попрощаться и дать честь людям, которые до последнего своего дыхания выполняли профессиональную обязанность по организации в государстве во время масштабной войны с российским агрессором эффективной системы обеспечения всесторонней безопасности украинских граждан, были воплощением современного и прогрессивного взгляда на развитие составляющих МВД, в этот день пришли руководители Украинского государства, центральных органов исполнительной власти, представители депутатского корпуса, коллеги из силового и сектора безопасности, международные партнеры и дипломаты, украинские политики, деятели культуры и художники.

В частности, церемонию прощания с министром внутренних дел Денисом Монастырским и другими представителями МВД, погибшими в результате падения вертолета в Броварах 18 января, посетили Президент Украины Владимир Зеленский с супругой, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, глава Правительства Украины Денис Шмигаль, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие государственные деятели. Все они выразили скорбные слова соболезнования членам семей погибших, их друзьям и коллегам и единомышленникам.

Напомним, что 18 января 2023 г. в г. Бровары в результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий. А также командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко, пилот этой же авиаэскадрильи Константин Коваленко и бортмеханик Иван Касьянов.

Фоторепортаж

Фото: МВД Украины, REUTERS/Nacho Doce, Укринформ, Олег Богачук