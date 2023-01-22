Михаил Подоляк, фото - ОП

Коррупционный скандал в Министерстве обороны, которое, по данным ZN.ua, подписало контракт на закупку продовольствия для военных по завышенным в несколько раз ценам, уже обсуждается на разных уровнях, и будут проведены соответствующие проверки.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина должна пройти определенные «экзамены» в связи с этим инцидентом – провести аудит, и если информация СМИ подтвердится, нужно найти людей, которые подписывали контракты на 13 млрд грн, и провести расследование.

– И потом с этими людьми нужно конкретно разобраться. Не просто говорить, что мы здесь наводим какой-то порядок, или что есть какие-то заказные материалы, или кто-то сливает компромат, или это какая-то внутренняя борьба, как у нас постоянно говорят, – сказал Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас на эту тему уже общаются «на разных уровнях» в руководстве страны. Подоляк уверен, что если завышение цен подтвердится, то виновных ждет «очень суровое» наказание, потому что «нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом».

— К сожалению, в любой войне есть герои, а есть мародеры. Так всегда было. К сожалению, мародеры и, простите меня, крысы всегда существуют. И им безразлично, что люди умирают. Им все равно, что много крови, что мы теряем свой самый лучший генофонд сегодня. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Так бывает всегда, – сказал Михаил Подоляк.

По данным ZN.ua, Минобороны закупает продукты для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки.



