Почта Франции поддержала «Укрпочту», передав 6 автомобилей: 2 авто марки Citroen Berlingo и 4 фургона Renault Kangoo.

Как пишет «Центр транспортных стратегий», подаренные транспортные средства заменят потерянные из-за войны автомобили и будут курсировать по уволенным Херсонщине и Харьковщине.

— Транспорт – одна из самых больших потребностей, потому что вместе с оккупацией мы потеряли значительное количество автомобилей. И это на фоне того, что «Укрпочта – помимо своих прямых обязанностей по доставке почты привлечена еще в ряде государственных проектов, как также нуждаются в дополнительных транспортных средствах для перевозки», – прокомментировал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

В компании отметили, что всего автомобильный парк «Укрпочты» насчитывает 4000 автомобилей. Начиная с 24 февраля, было потеряно и повреждено 220 автомобилей.

Напомним, что государственный почтовый оператор «Укрпочта» 27 декабря заявил о снижении цены на ускоренную доставку в Польшу с начала января.