Планы российского руководства реформировать армию, в частности, увеличить ее численность, свидетельствуют о его намерении подготовиться к длительной военной угрозе.

Об этом говорится в сообщении разведки, опубликованном в Twitter Министерством обороны Великобритании

— Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство скорее всего считает, что повышенная военная угроза будет продолжаться еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако у России, скорее всего, будут трудности с персоналом и экипировкой для запланированного расширения, – говорится в сообщении.

Как известно, 17 января министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформированию армии заявил, что численность российских войск должна быть увеличена до полутора миллионов человек в течение трех лет.

По последним данным, численность российских войск составляет около миллиона человек. Еще около двух миллионов находятся в резерве.

В рамках реформы Минобороны РФ планирует создать армейский корпус в Карелии, а также «два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации (очевидно речь идет об оккупированных территориях, – прим.)».

Кроме того, в частности, будут сформированы три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту.

О необходимости провести реформу армии и увеличить численность войск до полутора миллионов человек Шойгу заявил в конце декабря прошлого года. Тогда он уточнил, что около 700 000 военнослужащих будут контрактники.

Напомним, для реализации своих захватнических планов по Украине Кремль планирует создать 20 новых дивизий и увеличить численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек.