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Планы российского руководства реформировать армию, в частности, увеличить ее численность, свидетельствуют о его намерении подготовиться к длительной военной угрозе.
Об этом говорится в сообщении разведки, опубликованном в Twitter Министерством обороны Великобритании
— Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство скорее всего считает, что повышенная военная угроза будет продолжаться еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако у России, скорее всего, будут трудности с персоналом и экипировкой для запланированного расширения, – говорится в сообщении.
Как известно, 17 января министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформированию армии заявил, что численность российских войск должна быть увеличена до полутора миллионов человек в течение трех лет.
По последним данным, численность российских войск составляет около миллиона человек. Еще около двух миллионов находятся в резерве.
В рамках реформы Минобороны РФ планирует создать армейский корпус в Карелии, а также «два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации (очевидно речь идет об оккупированных территориях, – прим.)».
Кроме того, в частности, будут сформированы три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.
В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту.
О необходимости провести реформу армии и увеличить численность войск до полутора миллионов человек Шойгу заявил в конце декабря прошлого года. Тогда он уточнил, что около 700 000 военнослужащих будут контрактники.
Напомним, для реализации своих захватнических планов по Украине Кремль планирует создать 20 новых дивизий и увеличить численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек.
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Планы российского руководства реформировать армию, в частности, увеличить ее численность, свидетельствуют о его намерении подготовиться к длительной военной угрозе.
Об этом говорится в сообщении разведки, опубликованном в Twitter Министерством обороны Великобритании
— Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство скорее всего считает, что повышенная военная угроза будет продолжаться еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако у России, скорее всего, будут трудности с персоналом и экипировкой для запланированного расширения, – говорится в сообщении.
Как известно, 17 января министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформированию армии заявил, что численность российских войск должна быть увеличена до полутора миллионов человек в течение трех лет.
По последним данным, численность российских войск составляет около миллиона человек. Еще около двух миллионов находятся в резерве.
В рамках реформы Минобороны РФ планирует создать армейский корпус в Карелии, а также «два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации (очевидно речь идет об оккупированных территориях, – прим.)».
Кроме того, в частности, будут сформированы три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.
В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту.
О необходимости провести реформу армии и увеличить численность войск до полутора миллионов человек Шойгу заявил в конце декабря прошлого года. Тогда он уточнил, что около 700 000 военнослужащих будут контрактники.
Напомним, для реализации своих захватнических планов по Украине Кремль планирует создать 20 новых дивизий и увеличить численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек.