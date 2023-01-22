Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что у страны есть план действий в случае, если Россия объявит очередную мобилизацию, угрожающую волной новых беглецов, которые будут пытаться пересечь границу.

Об этом заявил в интервью изданию Delfi.

Как отмечается, этот план в определенной степени уже опробован на латвийско-белорусской границе.

— В Латвии накоплен немалый опыт, да и организованная белорусами тренировка пошла на пользу профессионализму латвийских служб, — подчеркнул министр.

Марис Кучинскис добавил, что в настоящее время на приграничной с Россией территории Латвии фиксируются лишь отдельные инциденты, однако они находятся под контролем.

— Однако то же самое нельзя сказать о белорусской границе. Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Видимо, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что в это не вовлечена и Россия, потому что сейчас мы видим, как люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а потом их везут дальше к границе, – добавил он.

Глава МВД Латвии подчеркнул, что в последнее время правоохранительным органам приходится чаще сталкиваться с дезинформацией белорусов в Telegram-каналах.

Напомним, Латвия, Эстония и Литва сделали общий призыв в Германию направить свои основные боевые танки в Украину. Страны продолжают давить на Берлин, чтобы тот ускорился с помощью.