Латвия, Эстония и Литва сделали общий призыв в Германию направить свои основные боевые танки в Украину. Страны продолжают давить на Берлин, чтобы тот ускорился с помощью.

Об этом сообщает Reuters .

— Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущее европейское государство, несет особую ответственность в этом плане, – написал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

Заявление было сделано на следующий день после того, как Германия и западные союзники не пришли к решению относительно того, согласится ли Берлин отправить свои танки Leopard 2 в Украину или позволит другим странам, которые их должны сделать.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.

Также президент Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Контактной группы по обороне Украины, которая прошла на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.