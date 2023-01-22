Замминистра инфраструктуры Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении государственных средств. По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, он получил взятку в 400 тысяч долларов.

В настоящее время решается вопрос сообщения о подозрении и, соответственно, избрании меры пресечения.

Детективам удалось проникнуть в состав организованной преступной группировки. В ходе следствия они выяснили, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решил присвоить часть из 1,68 миллиарда гривен, которые Кабмин выделил на восстановление объектов критической инфраструктуры Украины летом 2022 года.

Чиновники обеспечили заключение соглашений о закупках по завышенной цене с предопределенными предпринимателями. За это бизнесмены должны передать должностным лицам за «победу» в тендерах 280 миллионов гривен разницы между реальной и закупочной стоимостью услуг.

Во время обысков в офисе предпринимателей изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысяч долларов.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков 22 января сообщил, что Кабмин уволил Василия Лозинского с должности.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток.