Украинские военнослужащие нанесли удар по обустроенному российскими оккупантами госпиталю во временно захваченном ими городе Кадиевка Луганской области.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Удар высокоточным оружием ВСУ нанесли вчера, 21 января, по бывшему профилакторию машиностроительного завода.

— Недавно российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно «кадыровцы». Больше не будут!, - отметили в Страткоме.

Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал , что в области идут очень жестокие бои, но ситуация контролируемая ВСУ. Луганщину деоккупируют шаг за шагом.

По его словам, после освобождения Кременной и близлежащих населенных пунктов из Северодонецка оккупанты убегут, потому что окажутся в полуокружении.

Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.