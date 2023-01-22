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На 22 января в Черном море на боевом дежурстве находится 11 российских кораблей.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
Среди них четыре носителя крылатых ракет «Калибр» с общим залпом около 32 ракет.
В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживает на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море десять кораблей, из них пять носителей «Калибров», общий залп – 72 ракеты.
По данным ВМС, за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
Напомним, высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов . На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.
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На 22 января в Черном море на боевом дежурстве находится 11 российских кораблей.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
Среди них четыре носителя крылатых ракет «Калибр» с общим залпом около 32 ракет.
В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживает на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море десять кораблей, из них пять носителей «Калибров», общий залп – 72 ракеты.
По данным ВМС, за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
Напомним, высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов . На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.