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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что совместно с Францией там завершают подготовку системы ПВО SAMP-T, которую передадут Украине.
Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.
— В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально, — заявил Антонио Таяни.
Он также рассказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около одного миллиарда евро, а сейчас готовит шестой пакет, включающий системы ПВО.
Напомним, Латвия, Эстония и Литва сделали общий призыв в Германию направить свои основные боевые танки в Украину. Страны продолжают давить на Берлин, чтобы тот ускорился с помощью.
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что совместно с Францией там завершают подготовку системы ПВО SAMP-T, которую передадут Украине.
Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.
— В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально, — заявил Антонио Таяни.
Он также рассказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около одного миллиарда евро, а сейчас готовит шестой пакет, включающий системы ПВО.
Напомним, Латвия, Эстония и Литва сделали общий призыв в Германию направить свои основные боевые танки в Украину. Страны продолжают давить на Берлин, чтобы тот ускорился с помощью.