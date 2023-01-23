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Бразилия и Аргентина собираются объявить о начале подготовительной работы по созданию общей валюты для экономического усиления региона.
Об этом сообщает Financial Times.
План создания общей валюты две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят на саммите в Буэнос-Айресе. Первоначальное внимание будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать «сюр» (юг), может способствовать региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара.
Министр экономики Аргентины Серхио Масса подтвердил, что принять участие в проекте также предложат другим странам региона.
По оценкам FT, валютный союз, охвативший бы всю Латинскую Америку, составлял бы около 5% мирового ВВП. Для сравнения, крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.
Напомним, в октябре 2022 года Национальный банк снял ограничения на приобретение валюты, однако оставил норму, обязывающую сразу класть приобретенную валюту на депозит.
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Бразилия и Аргентина собираются объявить о начале подготовительной работы по созданию общей валюты для экономического усиления региона.
Об этом сообщает Financial Times.
План создания общей валюты две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят на саммите в Буэнос-Айресе. Первоначальное внимание будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать «сюр» (юг), может способствовать региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара.
Министр экономики Аргентины Серхио Масса подтвердил, что принять участие в проекте также предложат другим странам региона.
По оценкам FT, валютный союз, охвативший бы всю Латинскую Америку, составлял бы около 5% мирового ВВП. Для сравнения, крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.
Напомним, в октябре 2022 года Национальный банк снял ограничения на приобретение валюты, однако оставил норму, обязывающую сразу класть приобретенную валюту на депозит.