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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что во время общения с международными партнерами пытается заручиться их поддержкой по вопросу увеличения рабочих мест в области.
Об этом он сказал в комментарии «24 канала», пишут «НикВести».
— Планов и разговоров очень много, но иностранные партнеры достаточно осторожны по реализации проектов, потому что есть военные риски. Но на всех площадках основное, что я прошу, это рабочие места для николаевцев. Потому что многие возвращаются, им нужно работать, а многие предприятия уничтожены или релоцированы. Это основная проблема на будущее после нашей победы. Поэтому сейчас я работаю над тем, чтобы хотя бы в перспективе иметь планы и увеличивать количество рабочих мест на территории Николаевской области, – сказал Виталий Ким.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области разрушения получили три завода компании «Agrofusion».
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что во время общения с международными партнерами пытается заручиться их поддержкой по вопросу увеличения рабочих мест в области.
Об этом он сказал в комментарии «24 канала», пишут «НикВести».
— Планов и разговоров очень много, но иностранные партнеры достаточно осторожны по реализации проектов, потому что есть военные риски. Но на всех площадках основное, что я прошу, это рабочие места для николаевцев. Потому что многие возвращаются, им нужно работать, а многие предприятия уничтожены или релоцированы. Это основная проблема на будущее после нашей победы. Поэтому сейчас я работаю над тем, чтобы хотя бы в перспективе иметь планы и увеличивать количество рабочих мест на территории Николаевской области, – сказал Виталий Ким.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области разрушения получили три завода компании «Agrofusion».