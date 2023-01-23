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Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующая – девятая – встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится в феврале.
Об этом он сообщил в Twitter.
Алексей Резников также отметил, что с каждой встречей он видит, как растет доверие партнеров к Украине.
— Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает большее оружие. Для защиты нашей земли, моря… и неба! – подытожил министр обороны.
Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Контактной группы по обороне Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующая – девятая – встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится в феврале.
Об этом он сообщил в Twitter.
Алексей Резников также отметил, что с каждой встречей он видит, как растет доверие партнеров к Украине.
— Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает большее оружие. Для защиты нашей земли, моря… и неба! – подытожил министр обороны.
Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Контактной группы по обороне Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.