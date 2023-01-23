Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующая – девятая – встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится в феврале.

Об этом он сообщил в Twitter.

Алексей Резников также отметил, что с каждой встречей он видит, как растет доверие партнеров к Украине.

— Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает большее оружие. Для защиты нашей земли, моря… и неба! – подытожил министр обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Контактной группы по обороне Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.