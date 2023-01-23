Народного депутата Павла Халимона уволят с должности заместителя председателя фракции «Слуга народа» после того, как стало известно, что он купил элитную недвижимость на Печерских холмах.

Это пообещал глава фракции Давид Арахамия.

По словам Арахамии, такой поступок во время войны противоречит ценностям «Слуги народа».

— Если ты народный депутат и есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции, – написал нардеп.

Кроме того, фракция призывает правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку покупке недвижимости Халимоном.

Напомним, по расследованию УП стало известно, что Халимон по заниженной стоимости приобрел имение в исторической местности Киева Зверинец. Дом был продан за 10,3 миллиона гривен.