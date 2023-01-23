Заместитель руководителя председателя парламентской фракции «Слуга народа» Павел Халимон оказался в центре скандала — он приобрел в разгар полномасштабного вторжения дом на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

Такую информацию распространила « Украинская правда ».

Как отмечает издание, местность Зверинец расположена у ботанического сада имени Гришко. Уникальность этого места в том, что здесь есть частная застройка. То есть здесь можно жить в частном имении буквально в 5 минутах от самого центра столицы. Это место облюбовали очень состоятельные персоналии. Здесь и звезды шоу-бизнеса, и люди, связанные с властью и большими деньгами. Из известных личностей: бывший премьер-министр Николай Азаров, экспредседатель Верховной рады Владимир Литвин и даже настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел имеет здесь дом.

Большое здание с земельным участком в центре Киева официально было оформлено на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно проживает в этом имении.

По словам журналистов издания, в июне 2022 года владелицей дома стала Анастасия Котеленец. Согласно договору купли-продажи, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 млн 300 тыс. грн, из которых стоимость дома составила 6,5 млн грн, а участки – 3,8 млн грн. Продавцом выступил архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко.

Проанализировав сайты по продаже недвижимости можно заключить, что подобные дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят существенно дороже – около 50-60 миллионов гривен.

За такую цену и соседи у нардепа соответствующие – звезды шоубизнеса и люди, связанные с властью и большими деньгами. К примеру, Николай Азаров, Владимир Литвин, а также настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел здесь имеют дома.

Однако, как оказалось, это далеко не единственное имущество Котеленец. В 2021 году она приобрела 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров. Цена покупки оказалась не мала: например, за один участок площадью 2 гектара Анастасия заплатила 29,8 тысяч гривен, за другой аналогичной площади – 30 тысяч гривен. Интересно, что никаких официальных данных о том, кем работает Котель, нет, известно лишь, что она закончила обучение в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Ни Халимон, ни Котеленец не стали комментировать это приобретение журналисту УП. Однако этот факт прокомментировал бывший владелец – архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко. По его словам, продажей занимался его брат через риелтора и дом продали по низкой стоимости, потому что требовались деньги.

После обнародования этой информации эксгенпрокурор возбудила дело в отношении Халимона. Ее начало расследовать Национальное антикоррупционное бюро.