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На одном из одесских пляжей нашли мертвым бывшего владельца рынка «Седьмой километр» Виктора Добрянского-младшего.
В прошлом году его объявили в розыск, сообщает «Думская».
Тело мужчины нашли в понедельник утром на Трассе здоровья. Как рассказал источник в полиции, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка «Седьмой километр» Виктор Добрянский-младший.
По данным правоохранителей, бизнесмен накануне отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. Пока причины его смерти неизвестны, сейчас правоохранители работают над этим.
Отмечается, что Виктор Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).
По данным следствия, он якобы подделал договор купли-продажи компании Виктор Д, которой принадлежит рынок Седьмой километр. На тот момент владельцем фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.
Напомним, летом в Кропивницком нашли тело начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.
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На одном из одесских пляжей нашли мертвым бывшего владельца рынка «Седьмой километр» Виктора Добрянского-младшего.
В прошлом году его объявили в розыск, сообщает «Думская».
Тело мужчины нашли в понедельник утром на Трассе здоровья. Как рассказал источник в полиции, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка «Седьмой километр» Виктор Добрянский-младший.
По данным правоохранителей, бизнесмен накануне отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. Пока причины его смерти неизвестны, сейчас правоохранители работают над этим.
Отмечается, что Виктор Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).
По данным следствия, он якобы подделал договор купли-продажи компании Виктор Д, которой принадлежит рынок Седьмой километр. На тот момент владельцем фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.
Напомним, летом в Кропивницком нашли тело начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.