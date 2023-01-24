Италия может в 2025 году полностью отказаться от российского газа благодаря поставкам из Алжира.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на итальянское ANSA, об этом заявил гендиректор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци в кулуарах визита премьер-министра Джорджии Мэлони в Алжир.

По его словам, Алжир ежегодно увеличивает поставки газа в Италию. В частности, в 2021 году Италия получила 21 миллиард кубометров газа, а в 2022 – 25 миллиардов, а в 2023 году планирует получить 28 миллиардов кубометров газа.

— Прогноз об отказе от поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, что зимой 2024/2025 годов я бы сказал, что если так пойдет дальше, дела пойдут в правильном направлении, — прокомментировал Клаудио Дескальци.

Напомним, Европейский Союз после вторжения РФ в Украину резко сократил потребление российского газа, поскольку там поняли, что РФ не является надежным поставщиком.