По оценкам украинской разведки, в РФ, несмотря на заявленные планы частичной мобилизации на 300 тысяч, уже призвали 315 тысяч человек, и эти меры еще продолжаются.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью «Укринформу», обнародованном 23 января.

По его словам, россияне сейчас проводят очередную «мобилизацию» на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

— При таких темпах войны там просто мужского трудоспособного населения не останется, — подчеркнул Вадим Скибицкий.

Представитель разведки отметил, что оружия на подразделения, которые сейчас формирует РФ, недостаточно. Россияне не производят ее столько, сколько теряют.

— Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и больше, нуждается в ремонте, обслуживании, и мы это знаем, скажем, по 2-й дивизии 1-й танковой армии, — говорит он.

Россияне, по его словам, должны были закончить боевое согласование еще 1 декабря, а завершили 1 января. Целый месяц дивизия ждала, чтобы ее укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет.

— В случае дополнительной «отмобилизации» 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением. Кроме того, вы понимаете, какой это колоссальный даже для России ресурс и насколько это негативно влияет на экономику РФ, ведь это в основном трудоспособное население, — добавил он.

Ранее сообщалось, что мобилизация в России может еще больше ухудшить состояние российской экономики, страдающей международными санкциями. Стране не будет хватать мужчин, которых или заберут в армию, или они бегут за границу.