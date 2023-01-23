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Государство-агрессор имеет в своем арсенале около 550 высокоточных ракет. Это примерно 20 процентов запасов ракет по сравнению с довоенным периодом.
Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Скибицкий обратил внимание на то, что предварительной атаки россияне использовали менее 30 высокоточных ракет. Это говорит о том, что они не справляются с пополнением своих запасов.
Он отметил, что при последних обстрелах оккупанты комбинировали удары. Они использовали неточные ракеты, дроны-камикадзе и ракеты из систем С-300 и С-400.
— У них есть Искандеры, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на два-три массированных удара в количестве более 80 ракет, – заявил он.
Напомним, что в Черном море на боевом дежурстве находились пять ракетоносителей с 36 подготовленными «Калибрам».
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Государство-агрессор имеет в своем арсенале около 550 высокоточных ракет. Это примерно 20 процентов запасов ракет по сравнению с довоенным периодом.
Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Скибицкий обратил внимание на то, что предварительной атаки россияне использовали менее 30 высокоточных ракет. Это говорит о том, что они не справляются с пополнением своих запасов.
Он отметил, что при последних обстрелах оккупанты комбинировали удары. Они использовали неточные ракеты, дроны-камикадзе и ракеты из систем С-300 и С-400.
— У них есть Искандеры, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на два-три массированных удара в количестве более 80 ракет, – заявил он.
Напомним, что в Черном море на боевом дежурстве находились пять ракетоносителей с 36 подготовленными «Калибрам».