Государство-агрессор имеет в своем арсенале около 550 высокоточных ракет. Это примерно 20 процентов запасов ракет по сравнению с довоенным периодом.

Скибицкий обратил внимание на то, что предварительной атаки россияне использовали менее 30 высокоточных ракет. Это говорит о том, что они не справляются с пополнением своих запасов.

Он отметил, что при последних обстрелах оккупанты комбинировали удары. Они использовали неточные ракеты, дроны-камикадзе и ракеты из систем С-300 и С-400.