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Прокуратура в суде требует от Нечаянского сельского совета принять меры по взятию на учет бесхозных гидросооружений стоимостью почти четыре миллиона гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Николаевская окружная прокуратура обратилась в административный суд с иском о признании противоправным бездействия Нечаянского сельского совета и обязательства взять на учет бесхозяйное имущество – гидротехнические сооружения стоимостью почти четыре миллиона гривен.
Прокуроры выяснили, что на территории Нечаянского объединенного территориального общества находятся два гидротехнических сооружения, информация о владельцах которых отсутствует, что создает предпосылки для злоупотреблений при эксплуатации и распоряжении недвижимостью.
Несмотря на это, органы местного самоуправления не принимают меры для признания имущества бесхозным и взятия его на учет.
В настоящее время судом открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.
В производстве Николаевского окружного административного суда находится три аналогичных дела по искам окружной прокуратуры.
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Прокуратура в суде требует от Нечаянского сельского совета принять меры по взятию на учет бесхозных гидросооружений стоимостью почти четыре миллиона гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Николаевская окружная прокуратура обратилась в административный суд с иском о признании противоправным бездействия Нечаянского сельского совета и обязательства взять на учет бесхозяйное имущество – гидротехнические сооружения стоимостью почти четыре миллиона гривен.
Прокуроры выяснили, что на территории Нечаянского объединенного территориального общества находятся два гидротехнических сооружения, информация о владельцах которых отсутствует, что создает предпосылки для злоупотреблений при эксплуатации и распоряжении недвижимостью.
Несмотря на это, органы местного самоуправления не принимают меры для признания имущества бесхозным и взятия его на учет.
В настоящее время судом открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.
В производстве Николаевского окружного административного суда находится три аналогичных дела по искам окружной прокуратуры.