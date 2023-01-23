Прокуратура в суде требует от Нечаянского сельского совета принять меры по взятию на учет бесхозных гидросооружений стоимостью почти четыре миллиона гривен.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Николаевская окружная прокуратура обратилась в административный суд с иском о признании противоправным бездействия Нечаянского сельского совета и обязательства взять на учет бесхозяйное имущество – гидротехнические сооружения стоимостью почти четыре миллиона гривен.

Прокуроры выяснили, что на территории Нечаянского объединенного территориального общества находятся два гидротехнических сооружения, информация о владельцах которых отсутствует, что создает предпосылки для злоупотреблений при эксплуатации и распоряжении недвижимостью.

Несмотря на это, органы местного самоуправления не принимают меры для признания имущества бесхозным и взятия его на учет.

В настоящее время судом открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.

В производстве Николаевского окружного административного суда находится три аналогичных дела по искам окружной прокуратуры.