Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк встретились во время совместного рабочего совещания и заверили, что жители государства уже скоро увидят его результаты, а враг почувствует.

Об этом сообщили пресс-службы ГУР и СБУ в Telegram.

Там подчеркнули, что украинские спецслужбы, как и население нашей страны, остаются единственными в своем стремлении победить в противостоянии российским оккупантам. Они продолжают работать в тесном взаимодействии, вместе планируя и осуществляя «самые сложные операции» по обезвреживанию захватчиков.

В Службе безопасности добавили, что результаты прошедшего совещания станут наилучшим доказательством эффективной и слаженной коммуникации двух органов.

— Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага, – говорится в публикации разведки.

По данным СБУ, Кирилл Буданов и Василий Малюк обсудили будущие специальные операции для приближения победы Украины. А в ГУР также отметили, что оба ведомства имеют общее видение дальнейшей обороны государства.

— Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует себя – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы, – заявил и.о. руководителя Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание «Л/ДНР».