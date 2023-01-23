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Глава представительства Европейского Союза в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны.
Как сообщает турецкое агентство Anadolu.
Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться «геополитические и экономические последствия» войны России против Украины, будут приглашены представители Киева и Стамбула.
— Это также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история – это наша общая география, – сказал посол ЕС журналистам.
- Часто говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности. На нашем континенте идет война, жестокая великая война, война с последствиями далеко за пределами европейского континента, – добавил Николаус Майер-Ландрут.
Напомним, саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля, официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция.
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Глава представительства Европейского Союза в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны.
Как сообщает турецкое агентство Anadolu.
Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться «геополитические и экономические последствия» войны России против Украины, будут приглашены представители Киева и Стамбула.
— Это также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история – это наша общая география, – сказал посол ЕС журналистам.
- Часто говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности. На нашем континенте идет война, жестокая великая война, война с последствиями далеко за пределами европейского континента, – добавил Николаус Майер-Ландрут.
Напомним, саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля, официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция.