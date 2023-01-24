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Об этом 24 января сообщили в пресс-центре Министерства социальной политики.
- Продолжаем обеспечивать цифровую безбарьерность. Сегодня можно записаться на бета-тест сервисов семьям с детьми на портале «Действие», – рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.
Она отметила, что после успешного тестирования отдельные категории родителей с детьми смогут подать заявление на получение социальных выплат от государства «быстро, удобно и в любое время суток».
Чтобы получить социальные выплаты от государства, нужно подать заявку на портале «Действие». Но это сделать могут только отдельные категории семей.
По словам Оксаны Жолнович, помощь будет доступна:
Напомним, что вскоре граждане Украины смогут получать уведомления в «Действии», если кто-то запросил их персональные данные.
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Об этом 24 января сообщили в пресс-центре Министерства социальной политики.
- Продолжаем обеспечивать цифровую безбарьерность. Сегодня можно записаться на бета-тест сервисов семьям с детьми на портале «Действие», – рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.
Она отметила, что после успешного тестирования отдельные категории родителей с детьми смогут подать заявление на получение социальных выплат от государства «быстро, удобно и в любое время суток».
Чтобы получить социальные выплаты от государства, нужно подать заявку на портале «Действие». Но это сделать могут только отдельные категории семей.
По словам Оксаны Жолнович, помощь будет доступна:
Напомним, что вскоре граждане Украины смогут получать уведомления в «Действии», если кто-то запросил их персональные данные.