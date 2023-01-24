В скором времени на портале «Действие» семьи с детьми смогут подавать заявление на получение социальной помощи от государства.

Об этом 24 января сообщили в пресс-центре Министерства социальной политики.

- Продолжаем обеспечивать цифровую безбарьерность. Сегодня можно записаться на бета-тест сервисов семьям с детьми на портале «Действие», – рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Она отметила, что после успешного тестирования отдельные категории родителей с детьми смогут подать заявление на получение социальных выплат от государства «быстро, удобно и в любое время суток».

Чтобы получить социальные выплаты от государства, нужно подать заявку на портале «Действие». Но это сделать могут только отдельные категории семей.

По словам Оксаны Жолнович, помощь будет доступна:

украинцам, усыновившим ребенка;

людям, которые ухаживают за больным ребенком;

гражданам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

одиноким матерям или родителям, не состоящим в браке.

Напомним, что вскоре граждане Украины смогут получать уведомления в «Действии», если кто-то запросил их персональные данные.