Кабинет министров дал согласие на получение НАК «Нафтогаз Украины» от Европейского банка реконструкции и развития средств на экстренные закупки газа.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина от 23 января 2023 г. №53-р.

Согласно документу, дается согласие на совершение НАК «Нафтогаз Украины» сделки на сумму, превышающую 3 млрд гривен, в частности заключение с Европейским банком реконструкции и развития грантового соглашения (Финансирование экстренных закупок газа «Нафтогазом»).

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев во время саммита в Давосе заявил о договоренностях о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.

По его словам, «с ЕБРР договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа».

Напомним, Италия может в 2025 году полностью отказаться от российского газа благодаря поставкам из Алжира.