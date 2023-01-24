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Кабинет министров дал согласие на получение НАК «Нафтогаз Украины» от Европейского банка реконструкции и развития средств на экстренные закупки газа.
Об этом сообщается в распоряжении Кабмина от 23 января 2023 г. №53-р.
Согласно документу, дается согласие на совершение НАК «Нафтогаз Украины» сделки на сумму, превышающую 3 млрд гривен, в частности заключение с Европейским банком реконструкции и развития грантового соглашения (Финансирование экстренных закупок газа «Нафтогазом»).
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев во время саммита в Давосе заявил о договоренностях о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.
По его словам, «с ЕБРР договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа».
Напомним, Италия может в 2025 году полностью отказаться от российского газа благодаря поставкам из Алжира.
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Кабинет министров дал согласие на получение НАК «Нафтогаз Украины» от Европейского банка реконструкции и развития средств на экстренные закупки газа.
Об этом сообщается в распоряжении Кабмина от 23 января 2023 г. №53-р.
Согласно документу, дается согласие на совершение НАК «Нафтогаз Украины» сделки на сумму, превышающую 3 млрд гривен, в частности заключение с Европейским банком реконструкции и развития грантового соглашения (Финансирование экстренных закупок газа «Нафтогазом»).
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев во время саммита в Давосе заявил о договоренностях о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.
По его словам, «с ЕБРР договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа».
Напомним, Италия может в 2025 году полностью отказаться от российского газа благодаря поставкам из Алжира.