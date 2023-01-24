Премьер-министр Денис Шмигаль объявил о запуске нового формата финансовой помощи Украине на постоянной основе. Это получило название финансовый «Рамштайн».

Первое заседание на управленческом уровне пройдет уже на этой неделе.

— Важно, чтобы проекты финансовой помощи были четко скоординированы, поэтому государства Большой семерки создали мультидонорскую координационную платформу — так называемый финансовый «Рамштайн», — рассказал Шмигаль, напомнив, что одни бюджетные нужды Украины в иностранной помощи на этот год составляют не менее $38 млн.

Финансовый Рамштайн будет работать на три направления: стала кратко- и среднесрочная поддержка Украины, международная координация и поддержка реформ, развитие частного сектора.

— Этот формат встреч создан для решения трех основных вопросов: ускорить текущие ремонты, чтобы восстановить объемы генерации и распределения, способствовать децентрализации энергосистемы и создать ее менее уязвимой для врага, и помочь Украине внедрить новые программы энергоэффективности, — рассказал Шмигаль.

Напомним, что 16 декабря 2022 года Европейский Союз окончательно одобрил выделить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Средства будут поступать в течение 2023 года.

Ранее сообщалось, что организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.