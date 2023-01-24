Кабинет Министров утвердил на должности членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» четырех независимых членов и двух представителей государства.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

— Кабинет Министров Украины на заседании 24 января утвердил на должности членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» шесть победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства, — говорится в сообщении.

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что независимыми членами наблюдательного совета стали:

Анфиннсен Тор Мартин, бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil);

Марино Энтони, президент и гендиректор Vermilion Energy;

Хуквэй Ричард, имеющий 33-летний опыт работы в компании BP;

Людо ван дер Хейден, профессор бизнес-школы INSEAD.

В состав нового наблюдательного совета также вошли два представителя государства:

заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма;

советница Премьер-министра Украины по энергетике Наталья Бойко.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство продолжает проведение других необходимых государству реформ, которые необходимы Украине и являются неотъемлемым условием евроинтеграции. Как отметил премьер, в частности, идет курс на уменьшение роли государства в экономике из-за приватизации и государственно-частного партнерства, а также диджитализация государственных процессов.

Напомним, «Нафтогаз» во время Всемирного экономического форума в Давосе договорился о финансировании и резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон.