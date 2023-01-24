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Президент Владимир Зеленский присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное отличие «Город-спаситель».
Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса Президента.
«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие «Місторятів» Вильнюс (Литовская Республика)», - говорится в документе.
Напомним, Латвия, Эстония и Литва сделали общий призыв в Германию направить свои основные боевые танки в Украину. Страны продолжают давить на Берлин, чтобы тот ускорился с помощью.
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Президент Владимир Зеленский присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное отличие «Город-спаситель».
Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса Президента.
«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие «Місторятів» Вильнюс (Литовская Республика)», - говорится в документе.
Напомним, Латвия, Эстония и Литва сделали общий призыв в Германию направить свои основные боевые танки в Украину. Страны продолжают давить на Берлин, чтобы тот ускорился с помощью.