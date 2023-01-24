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Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 391 защитника Украины, 52 из них посмертно.
Соответствующий указ №29/2023 обнародован на сайте главы государства.
За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, добросовестное и безупречное служение украинскому народу президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и «За мужество», а также медалями «За военную службу, «Защитнику Отечества», «За спасенную жизнь» и «За безупречную службу».
Напомним, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.
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Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 391 защитника Украины, 52 из них посмертно.
Соответствующий указ №29/2023 обнародован на сайте главы государства.
За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, добросовестное и безупречное служение украинскому народу президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и «За мужество», а также медалями «За военную службу, «Защитнику Отечества», «За спасенную жизнь» и «За безупречную службу».
Напомним, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.