Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.
Об этом свидетельствует указ №903/2022, опубликованный на сайте Офиса Президента.
Президент наградил четырех защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пятерых — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пяти — орденом «За мужество» ІІ степени, 17 — орденом «За мужество» ІІІ степени, двоих — орденом Даниила Галицкого.
Также 32 военнослужащих президент отметил медалью «За военную службу Украине», четырех – медалью «За безупречную службу» ІІІ степени, а 26 защитников – медалью «Защитнику Отечества».
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский вручил «Крест боевых заслуг» старшему лейтенанту Павлу Красюну. Офицер помог остановить наступление РФ в Николаевской области.
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.
Об этом свидетельствует указ №903/2022, опубликованный на сайте Офиса Президента.
Президент наградил четырех защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пятерых — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пяти — орденом «За мужество» ІІ степени, 17 — орденом «За мужество» ІІІ степени, двоих — орденом Даниила Галицкого.
Также 32 военнослужащих президент отметил медалью «За военную службу Украине», четырех – медалью «За безупречную службу» ІІІ степени, а 26 защитников – медалью «Защитнику Отечества».
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский вручил «Крест боевых заслуг» старшему лейтенанту Павлу Красюну. Офицер помог остановить наступление РФ в Николаевской области.