Президент Украины Владимир Зеленский вручил «Крест боевых заслуг» старшему лейтенанту Павлу Красюну.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В конце марта при выполнении боевого задания с расчетом гаубицы Д-30 во взаимодействии с минометной батареей лейтенант нанес огненное поражение по живой силе и средствам противника в районах населенных пунктов Калиновское и Костромко.

Павел Красюн также умело и решительно осуществлял командование артиллерийской батареей в направлении действий бригады Новая Одесса – Еланец.

Напомним, что ранее Павел служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, теперь он служит в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.