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Президент Украины Владимир Зеленский вручил «Крест боевых заслуг» старшему лейтенанту Павлу Красюну.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
В конце марта при выполнении боевого задания с расчетом гаубицы Д-30 во взаимодействии с минометной батареей лейтенант нанес огненное поражение по живой силе и средствам противника в районах населенных пунктов Калиновское и Костромко.
Павел Красюн также умело и решительно осуществлял командование артиллерийской батареей в направлении действий бригады Новая Одесса – Еланец.
Напомним, что ранее Павел служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, теперь он служит в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил «Крест боевых заслуг» старшему лейтенанту Павлу Красюну.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
В конце марта при выполнении боевого задания с расчетом гаубицы Д-30 во взаимодействии с минометной батареей лейтенант нанес огненное поражение по живой силе и средствам противника в районах населенных пунктов Калиновское и Костромко.
Павел Красюн также умело и решительно осуществлял командование артиллерийской батареей в направлении действий бригады Новая Одесса – Еланец.
Напомним, что ранее Павел служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, теперь он служит в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.