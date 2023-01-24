Президент Владимир Зеленский отмечает, что российское руководство сейчас накапливает силы и готовится к реваншу, но должно проиграть.

Об этом он отметил во время совместной с Президентом Финляндии Саули Нииностио пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

— Проинформировал господина Президента о ситуации на поле боя, расчетах России на ближайшее время. Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы, но очевидно, что государство-террорист должно проиграть, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он рассказал, что обсудил с финским коллегой, что именно нужно Украине на поле боя, чтобы нанести поражение стране-агрессору.

— В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку это сделать, такой вклад в победу для нас очень важен, - сказал президент.

Напомним, в аналитическом отчете американского Института изучения войны говорилось, что российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в Украине в ближайшие месяцы.