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Президент Владимир Зеленский отмечает, что российское руководство сейчас накапливает силы и готовится к реваншу, но должно проиграть.
Об этом он отметил во время совместной с Президентом Финляндии Саули Нииностио пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.
— Проинформировал господина Президента о ситуации на поле боя, расчетах России на ближайшее время. Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы, но очевидно, что государство-террорист должно проиграть, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он рассказал, что обсудил с финским коллегой, что именно нужно Украине на поле боя, чтобы нанести поражение стране-агрессору.
— В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку это сделать, такой вклад в победу для нас очень важен, - сказал президент.
Напомним, в аналитическом отчете американского Института изучения войны говорилось, что российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в Украине в ближайшие месяцы.
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Президент Владимир Зеленский отмечает, что российское руководство сейчас накапливает силы и готовится к реваншу, но должно проиграть.
Об этом он отметил во время совместной с Президентом Финляндии Саули Нииностио пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.
— Проинформировал господина Президента о ситуации на поле боя, расчетах России на ближайшее время. Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы, но очевидно, что государство-террорист должно проиграть, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он рассказал, что обсудил с финским коллегой, что именно нужно Украине на поле боя, чтобы нанести поражение стране-агрессору.
— В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку это сделать, такой вклад в победу для нас очень важен, - сказал президент.
Напомним, в аналитическом отчете американского Института изучения войны говорилось, что российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в Украине в ближайшие месяцы.