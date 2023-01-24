|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|07:42
|Заход солнца
|16:36
|Температура завтра:
|C°
Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.
Перед этим Кабинет Министров поддержал проекты указов президента об увольнении глав пяти областных военных администраций. Да, с должностей уволили:
В то же время, Алексея Кулебу, который возглавлял Киевскую ОВА, президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Ранее должность заместителя руководителя ОП занимал Кирилл Тимошенко, однако утром 24 января он подтвердил, что написал заявление об увольнении.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.
Перед этим Кабинет Министров поддержал проекты указов президента об увольнении глав пяти областных военных администраций. Да, с должностей уволили:
В то же время, Алексея Кулебу, который возглавлял Киевскую ОВА, президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Ранее должность заместителя руководителя ОП занимал Кирилл Тимошенко, однако утром 24 января он подтвердил, что написал заявление об увольнении.