Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении председателей пяти областных военных администраций - Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.

Перед этим Кабинет Министров поддержал проекты указов президента об увольнении глав пяти областных военных администраций. Да, с должностей уволили:

Валентина Резниченко , глава Днепропетровской ОВА — возглавлял область с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года, вновь назначен на должность 10 декабря 2020 года. В феврале-марте 2015-го также являлся председателем Запорожской ОГА;

, глава Днепропетровской ОВА — возглавлял область с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года, вновь назначен на должность 10 декабря 2020 года. В феврале-марте 2015-го также являлся председателем Запорожской ОГА; Александра Старуха , председателя Запорожской ОВА — возглавлял область с 25 сентября 2008 года по 18 марта 2010 года и с 18 декабря 2020 года;

, председателя Запорожской ОВА — возглавлял область с 25 сентября 2008 года по 18 марта 2010 года и с 18 декабря 2020 года; Алексея Кулебу , главу Киевской ОВА - возглавлял область с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года;

, главу Киевской ОВА - возглавлял область с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года; Дмитрия Живицкого , председателя Сумской ОВА — возглавлял область с 13 февраля по 11 марта 2020 года и с 25 июня 2021 года;

, председателя Сумской ОВА — возглавлял область с 13 февраля по 11 марта 2020 года и с 25 июня 2021 года; Ярослава Янушевича , главу Херсонской ОВА - возглавлял область от 3 августа 2022 года.

В то же время, Алексея Кулебу, который возглавлял Киевскую ОВА, президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее должность заместителя руководителя ОП занимал Кирилл Тимошенко, однако утром 24 января он подтвердил, что написал заявление об увольнении.