Законных способов вручения повестки немало. Она может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. В то же время, повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии АрмияInform.

- Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку, - отметил он.

Если же потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.