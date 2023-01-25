Законных способов вручения повестки немало. Она может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. В то же время, повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии АрмияInform.
- Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку, - отметил он.
Если же потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.
— Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, к нему может примениться ответственность. Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и ушел от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность, – сообщил Горбач.
По его словам, не нужно тиражировать видео, где якобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки незаконным способом вручают повестки. По всей вероятности, это на руку российской пропаганде.
Полковник подчеркнул, что мобилизация началась еще 24 февраля прошлого года, и никаких волн мобилизации нет. На первом этапе у территориальных центров были большие очереди, комплектовалось много новых частей. В настоящее время объемы мобилизации уменьшились. Сейчас нужны специалисты новыми образцами вооружения, которые нам предоставляют союзники, а также для доукомплектования отдельных частей, замены тех, кто на передовой с начала войны.
Напомним, что Николаевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставил разъяснение по вручению военнообязанных повесток.
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Законных способов вручения повестки немало. Она может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. В то же время, повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии АрмияInform.
- Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку, - отметил он.
Если же потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.
— Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, к нему может примениться ответственность. Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и ушел от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность, – сообщил Горбач.
По его словам, не нужно тиражировать видео, где якобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки незаконным способом вручают повестки. По всей вероятности, это на руку российской пропаганде.
Полковник подчеркнул, что мобилизация началась еще 24 февраля прошлого года, и никаких волн мобилизации нет. На первом этапе у территориальных центров были большие очереди, комплектовалось много новых частей. В настоящее время объемы мобилизации уменьшились. Сейчас нужны специалисты новыми образцами вооружения, которые нам предоставляют союзники, а также для доукомплектования отдельных частей, замены тех, кто на передовой с начала войны.
Напомним, что Николаевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставил разъяснение по вручению военнообязанных повесток.