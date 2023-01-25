Все 100 голубей мира из «елки несокрушимости» Киева продали на благотворительной распродаже, чтобы собрать средства для «Армии дронов», которые помогают ВСУ мониторить линию фронта. В настоящее время собрали 62 тысячи гривен.

Об этом сообщил председатель компании «Folk Ukraine» Игорь Добруцкий.

— Уже поступило 62 тыс. грн, — сказал Игорь Добруцкий.

Ранее Добруцкий сообщал, что «Folk Ukraine» решили сделать благотворительную распродажу эксклюзивных украшений из елки и 100% средств перечислить на «Армию дронов», которые помогают ВСУ мониторить линию фронта. (Платформа UNITED24).

Он отмечал, что всего голубей было 100 шт. Все они месяц украшали главную новогоднюю елку на Софийской площади. Стоимость одного голубя 500 грн, но можно было задонатить больше.

Добруцкий также сообщил, что на этой неделе 100 голубей направятся к своим владельцам.