Следователи Нацполиции сообщили о подозрении пленному оккупанту и его командиру, которые имитировали расстрел гражданских и грабили дома в Киевской области.

Полицейские установили, что в марте 2022 года российский ефрейтор, находясь в должности стрелка-разведчика 1 батальона 104 полка 76 дивизии вч 32515, вместе с командиром его отделения и другими военнослужащими РФ заняли там один из частных домов в Ирпене и развернули там.

Оккупанты проживали в том доме, грабя его и запугивая местных.

Поиздевавшись над местными жителями, оккупанты запретили им выходить из дома, иначе их сразу застрелят. Гражданских лишили даже возможности передвигаться, чтобы получить воду и еду.

Позже этих военных передислоцировали на другие направления. Уже в сентябре 2022 года во время боевых действий на Херсонском направлении одного из этих военных преступников задержали силы безопасности и обороны Украины.

Одному злоумышленнику подозрение вручили в СИЗО. Установлено также, что он не раз принимал участие в военных действиях на территории Сирии, Крыма, Донецкой, Луганской и других областей Украины. Место нахождения другого фигуранта устанавливают.

Напомним, из временно оккупированных населенных пунктов Каховского района поступают сообщения о фактах заселения в дома местных жителей военных РФ, в один дом заселяются по меньшей мере по 15 человек.