Покупка лекарства онлайн пользуется не меньшим спросом, чем интернет-магазины. Надежный и хорошо продуманный сервис поможет сэкономить время и средства при поиске необходимых медикаментов. А возможность доставки, которую предлагает в том числе аптека DS, позволяет получить препараты в удобном месте.

Критерии выбора интернет-аптеки

Прежде чем заказать лекарство, необходимо убедиться в надежности выбранной аптеки и безопасности оформления покупки. Следует учитывать:

Наличие и доступность разрешительной документации. Лицензия на реализацию лекарственных средств размещается непосредственно на сайте. Сертификаты соответствия каждой партии медикаментов должны предоставлять по первому требованию. Качество оформления и ведения сайта. Дополнительные сложности в поиске препаратов снижают доверие и желание сотрудничать с компанией. Репутация. Отзывы о конкретной аптеке лучше искать на сторонних ресурсах. Там обычно в открытом доступе истории не только положительного, но и негативного опыта оформления заказов.

Убедитесь, что аптека работает на законных основаниях. На https://apteka-ds.com.ua/ вы найдете ссылку на сайт Госликслужбы, где можно проверить легальность работы любой аптеки. Количество случаев покупки через сеть некачественного лекарства достаточно велико для того, чтобы лишний раз проверить наличие у поставщика лицензии.

Преимущества онлайн-аптеки DS

Чтобы поиск товаров не доставлял лишних хлопот, все медицинские средства и вспомогательные товары разделены на категории. На сайте можно заказать популярное и редкое лекарство, витамины, продукцию медицинского назначения, товары для мам и младенцев, гигиенические и лечебные косметические средства. Информация о цене и наличии в аптеках вашего города обновляется в автоматическом режиме.

К преимуществам сервиса покупатели также относятся:

консультацию в режиме онлайн или по телефону;

возможность доставки курьером или по почте;

услугу бронирования с последующим получением в аптеке вне очереди;

электронную карту клиента;

полезный блог с информацией о препаратах и новостях в области медицины.

Онлайн-аптека работает круглосуточно, чем обеспечивает возможность приобретения лекарства в удобное время. Программа лояльности и бонусная система скидок повышает экономичность покупки медикаментов. База данных насчитывает более 15000 товаров, благодаря чему разные лекарства можно приобрести в одной аптеке.

Консультация опытных фармацевтов и провизоров осуществляется на сайте и по указанным номерам телефонов. Квалифицированные специалисты помогут подобрать медикаменты или их аналоги, расшифровать рецепт и оформить заказ.

Возможен самовывоз или почтовая доставка медикаментов (за исключением лекарств, реализация которых производится на основе рецепта). Оплатить заказ можно сразу при его оформлении или при получении.