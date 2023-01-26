В бою за Бахмут пограничники уничтожили штурмовое подразделение оккупантов
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
— Десяток российских солдат захотели проверить крепость оборонных позиций одного из пограничных подразделений. Что ж, проверили, – написал он.
Пограничники под прикрытием обстрела приблизились к противнику и ликвидировали большинство подразделения оккупантов.
Напомним, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.
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В бою за Бахмут пограничники уничтожили штурмовое подразделение оккупантов
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
— Десяток российских солдат захотели проверить крепость оборонных позиций одного из пограничных подразделений. Что ж, проверили, – написал он.
Пограничники под прикрытием обстрела приблизились к противнику и ликвидировали большинство подразделения оккупантов.
Напомним, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.