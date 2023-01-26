Украина намерена заказать у Словакии еще 11 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. В настоящее время Словакия поставила Украине 8 таких гаубиц.

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь во время брифинга в Медиацентре Украины.

По его словам, еще 16 САУ Zuzana 2 сейчас производят – их для Украины оплатили Германия, Норвегия и Дания.

— Недавно я получил информацию, что есть запрос Украины еще на 11 этих САУ, мы ожидаем подписания этого соглашения. Тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе, – отметил Ярослав Надь.

Кроме того, он заявил , что Словакия готова вдвое увеличить производство необходимых Украине боеприпасов, но для этого требуются инвестиции.

— После получения инвестиций требуется минимум год, чтобы установить оборудование и увеличить производство этих боеприпасов вдвое. Сейчас мы над этим работаем, – добавил чиновник.

По его словам, все военно-промышленные компании Словакии работают в 2-3 смены — значительно активнее, чем раньше.

САУ Zuzana имеет калибр 155 мм и дальнобойность до 40 км. Производство САУ Zuzana в Словакии было налажено в 1990-х годах. Zuzana-2 является модернизированной версией этих САУ. Сама Словакия начала планомерно заменять свои подержанные машины на новые в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 по контракту, предусматривавшему поставку восьми единиц этого типа оружия.