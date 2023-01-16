Словакия передала Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 по контракту, предусматривавшему поставку восьми единиц этого типа оружия.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter.

«Словакия твердо стоит на стороне Украины, которая продолжает бороться с незаконной агрессией. Уже 8 гаубица Zuzana 2 теперь в безопасности в руках Вооруженных Сил Украины», — написал он.

В начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2 через государственную акционерную компанию Konstrukta-Defence на основании договора коммерческой продажи.

Напомним, правительство Великобритании передаст самый большой пакет военной помощи для Украины на фоне российской агрессии против страны.