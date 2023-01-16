Правительство Великобритании передаст самый большой пакет военной помощи для Украины на фоне российской агрессии против страны.

Как передает Укринформ, об этом в Палате общин заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

— Сегодня я могу объявить о крупнейшем пакете военной помощи сегодня для ускорения украинского успеха, — сказал он.

По словам Бена Уоллеса, в пакет военной помощи для Украины вошла рота танков типа Challanger 2, восемь САУ AS90 (при этом другие две батареи будут поступать постепенно), 100 единиц бронетехники, включая БТР FV430 Bulldog, пакет для разминирования на 28 млн фунтов, БПЛА, 100 тысяч артиллерийских снарядов, сотни усовершенствованных ракет, включая Starstreak, а также запасные части для сотни украинских танков и бронемашин.

Он добавил, что часть танков и САУ Британия передаст из своих запасов, часть будет куплена.

— Сегодняшний пакет — большое увеличение украинских возможностей. Это значит, что они могут перейти от (фазы, — прим.) «существования» к «выдворению россиян из украинской земли», — отметил министр обороны.

Напомним, ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall не сможет подготовить для поставки боевые танки Leopard, необходимые Украине для борьбы в развязанной Россией полномасштабной войне, ранее в 2024 году.