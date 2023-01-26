На Запорожском направлении российские войска пока не совершают масштабных наступательных действий, однако усилили свою группировку.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, передает Укринформ .

— В настоящее время какого-нибудь мощного скопления и создания ударной группировки врага на Запорожском направлении не наблюдается. Но следует отметить, что враг усилил свою группировку, и в случае опрокидывания дополнительных сил и резервов данная группировка может приобрести признаки группировки, которая способна перейти к более активным действиям, – сказал Евгений Ерин.

Основную силу группировки, по его словам, составляют механизированные подразделения и войска территориальной обороны. Относительно ПИК «Вагнер» информации нет, уточнил он.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны рассказал, что сейчас ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной. В частности, продолжаются вражеские обстрелы гражданской и критической инфраструктуры.

Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.